здравствуй, дорогой заказчик!
я умею выполнять достаточный спектр работ в сфере графического дизайна, чтобы сделать внешний вид твоей компании актуальным, ярким, сочным, привлекательным и интересным для заказчиков, а самое главное еще больше повысить продажи. обещаю, что мы обязательно поладим. а благодаря моим умениям и твоей креативной задумке мы сможем сделать замечательную работу!
я могу предложить:
🟢логотип
🟢баннер
🟢лэндинг
🟢наружная реклама
🟢листовки
🟢визитки
🟢шрифты
Я против войны в Украине!