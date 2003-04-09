здравствуй, дорогой заказчик!

я умею выполнять достаточный спектр работ в сфере графического дизайна, чтобы сделать внешний вид твоей компании актуальным, ярким, сочным, привлекательным и интересным для заказчиков, а самое главное еще больше повысить продажи. обещаю, что мы обязательно поладим. а благодаря моим умениям и твоей креативной задумке мы сможем сделать замечательную работу!

я могу предложить:

🟢логотип

🟢баннер

🟢лэндинг

🟢наружная реклама

🟢листовки

🟢визитки

🟢шрифты