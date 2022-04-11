Работаю в Photoshop
Всех приветствую.
Художница всю свою жизнь. Рисую портреты в своем стиле.
Портрет 1 человек - 1500 рублей
Портрет 2 человек - 2500
Comissions принимаются, цена, задумка обсуждается в лс.
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Обложки от 1000 рублей, в зависимости от сложности.
Всем спасибо.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Цифровой портрет на заказ9 просмотров
- Обложки для видео на YouTube10 просмотров
- Создание обложек на YouTube11 просмотров
- Цифровой портрет на заказ6 просмотров
- Цифровой портрет на заказ5 просмотров