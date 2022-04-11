Работаю в Photoshop

Всех приветствую.

Художница всю свою жизнь. Рисую портреты в своем стиле.

Портрет 1 человек - 1500 рублей

Портрет 2 человек - 2500

Comissions принимаются, цена, задумка обсуждается в лс.

-------------------------------------------------------------------------

Обложки от 1000 рублей, в зависимости от сложности.

Всем спасибо.