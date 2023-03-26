arinanaiden

Самый доброжелательный веб-дизайнер :з

Приветик!

Я Арина, молодой и самый доброжелательный веб-дизайнер!

Мне 20 лет и я студентка архитектурно-строительного университета.

Архитектор? Нет…. Инженер-проектировщик)

Я считаю, технические познания очень важны в создании правильного и гармоничного дизайна)

Одно другому не мешает!

Любое знание-плод уничтожения своих сомнени!

Я разрабатываю дизайны сайтов опираясь на точность и структурность!

Везде должна быть дисциплина!

Сайты-не исключение.

Веб-дизайн мое горячее увлечение!

Столько идей, энтузиазма и амбиций!

Я не покладая рук довожу начатое до идеала!

Да… Это то, что я так люблю)

Если у вас все ещё нет сайта, а вы являетесь бизнесменом, производителем или занимаетесь созданием чего-то прекрасного, то самое время написать мне: «Аришка, накатай-ка мне сайтик!»

Я на самых мягких облачках прилечу к вам на помощь и сделаю все возможное для вашего благополучия!

Я вам помогу с:

-Разработкой одностраничного лендинга;

-Разработкой многостраничного сайта;

-Разработкой интернет-магазина;

- Создание сайта «под ключ»;

- Создание шикарного дизайна;

-Верстка в Tilda.

Долгосрочное сотрудничество приветствуется с широкими объятиями!

Решение любых вопросов и всевозможные обращения для меня большая честь!

С огромной любовью, ваш покорный веб-дизайнер Аришка.