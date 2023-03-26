arinanaiden

Арина Найден arinanaidenarinanaiden
Приветик!
Я Арина, молодой и самый доброжелательный веб-дизайнер!
Мне 20 лет и я студентка архитектурно-строительного университета.
Архитектор? Нет…. Инженер-проектировщик)
Я считаю, технические познания очень важны в создании правильного и гармоничного дизайна)
Одно другому не мешает!
Любое знание-плод уничтожения своих сомнени!
Я разрабатываю дизайны сайтов опираясь на точность и структурность!
Везде должна быть дисциплина!
Сайты-не исключение.
Веб-дизайн мое горячее увлечение!
Столько идей, энтузиазма и амбиций!
Я не покладая рук довожу начатое до идеала!
Да… Это то, что я так люблю)
Если у вас все ещё нет сайта, а вы являетесь бизнесменом, производителем или занимаетесь созданием чего-то прекрасного, то самое время написать мне: «Аришка, накатай-ка мне сайтик!»
Я на самых мягких облачках прилечу к вам на помощь и сделаю все возможное для вашего благополучия!
Я вам помогу с:
-Разработкой одностраничного лендинга;
-Разработкой многостраничного сайта;
-Разработкой интернет-магазина;
- Создание сайта «под ключ»;
- Создание шикарного дизайна;
-Верстка в Tilda.
Долгосрочное сотрудничество приветствуется с широкими объятиями!
Решение любых вопросов и всевозможные обращения для меня большая честь!
С огромной любовью, ваш покорный веб-дизайнер Аришка.