Начинающий копирайтер, рерайтер, блоггер.

Герус Светлана Игоревна.

Образование высшее, социолог.

В данный момент работаю торговым представителем.

Хорошо разбираюсь в таких товарных группах, как мелкая бытовая техника, посуда, товары для дома, текстиль, корм для животных.

Разведена.

Воспитываю дочь 16-ти лет.

Соответственно, мне прекрасно знакомы проблемы такой широкой аудитории, как самостоятельные мамы.

Есть блог в ЖЖ: http://arletta777.livejournal.com/

Пишу грамотно, позитивно, с юмором. При необходимости могу писать в строго деловом стиле.

Очень хочу найти постоянную удаленную работу, связанную с копирайтом, рерайтом, написанием статей.