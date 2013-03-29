Начинающий копирайтер, рерайтер, блоггер.
Герус Светлана Игоревна.
Образование высшее, социолог.
В данный момент работаю торговым представителем.
Хорошо разбираюсь в таких товарных группах, как мелкая бытовая техника, посуда, товары для дома, текстиль, корм для животных.
Разведена.
Воспитываю дочь 16-ти лет.
Соответственно, мне прекрасно знакомы проблемы такой широкой аудитории, как самостоятельные мамы.
Есть блог в ЖЖ: http://arletta777.livejournal.com/
Пишу грамотно, позитивно, с юмором. При необходимости могу писать в строго деловом стиле.
Очень хочу найти постоянную удаленную работу, связанную с копирайтом, рерайтом, написанием статей.