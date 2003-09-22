Написание программ любой сложности на языках Delphi, Visual Basic, VBA, Assembler.
Создание и поддержка веб-сайтов, используя HTML, DHTML, JavaScript, PHP, MySQL, Adobe Photoshop и Macromedia Flash.
Раскрутка сайтов в крупнейших поисковых системах, регистрация сайтов в специализированных каталогах. Гарантированное увеличение посещаемости целевыми посетителями в течение одного-двух месяцев.
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Отзывы заказчиков
$50
1 балл
18 лет назад
куда-то слинял :(