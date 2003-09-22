armiol

Гость armiol

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Написание программ любой сложности на языках Delphi, Visual Basic, VBA, Assembler.

Создание и поддержка веб-сайтов, используя HTML, DHTML, JavaScript, PHP, MySQL, Adobe Photoshop и Macromedia Flash.

Раскрутка сайтов в крупнейших поисковых системах, регистрация сайтов в специализированных каталогах. Гарантированное увеличение посещаемости целевыми посетителями в течение одного-двух месяцев.

Быстро. Дешево. Качественно. Конфиденциальность гарантирована.

PHPJavascriptMySQLHTMLDelphi
Отзывы заказчиков
-mustang-
Mustang 
NaN лет
20 лет в сервисе
Был
20 лет назад
$50
1 балл
18 лет назад
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куда-то слинял :(