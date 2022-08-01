Добрый день! Меня зовут Александр и я веб-разработчик!
Немного обо мне
3 года занимаюсь постоянной разработкой сайтов.
Знаю тренды современного веб-дизайна и знаю как создать максимально «теплый» сайт для конечного пользователя.
Только индивидуальный подход к каждому клиенту! Нету никакого «конвейера».
Занимаюсь как просто версткой и натяжкой верстки сайтов, так и комплексной разработкой сайтов под ключ.
Подход к выполнению работы со всей ответственностью.
Выполню в срок а то и быстрее.
В будние 8:00 до 00:00 каждый день на связи.
Работаю на совесть и горжусь каждым созданным сайтом.
Ищете адекватного и серьезного исполнителя?
- Вам ко мне)
Правки на все мои работы выполняются бесплатно в течении трех дней после сдачи проекта
КонтактыSite: www.webfromalex.site
Email: [email protected]
Phone: +38(095)311-09-08
Telegram: @Webfromalex
Спасибо за внимание!
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