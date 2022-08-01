Разработка веб-сайтов любой сложности под ключ.

Добрый день! Меня зовут Александр и я веб-разработчик!

Немного обо мне

3 года занимаюсь постоянной разработкой сайтов.

Знаю тренды современного веб-дизайна и знаю как создать максимально «теплый‎» сайт для конечного пользователя.

Только индивидуальный подход к каждому клиенту! Нету никакого «конвейера».

Занимаюсь как просто версткой и натяжкой верстки сайтов, так и комплексной разработкой сайтов под ключ.

Подход к выполнению работы со всей ответственностью.

Выполню в срок а то и быстрее.

В будние 8:00 до 00:00 каждый день на связи.

Работаю на совесть и горжусь каждым созданным сайтом.

Ищете адекватного и серьезного исполнителя?

- Вам ко мне)

Правки на все мои работы выполняются бесплатно в течении трех дней после сдачи проекта

Контакты

Email: [email protected]

Phone: +38(095)311-09-08

Telegram: @Webfromalex