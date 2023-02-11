Разработка Telegram чат-ботов, Desktop приложений, транскрибация русский/английский
Привет, меня зовут Арсений.
Мой опыт:
- 1 год в компании в роли разработчика программного обеспечения для внутренних и нужд и нужд заказчиков.
- Небольшие проекты для себя подробнее на моём https://github.com/arpefly
Технологии: C#, .NET Core, Python, MSSQL
Опыт работы с Adobe Photoshop и Illustraror.
А также пакет Microsoft Office.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: https://t.me/arpefly
Ответственность:
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
- помогаю с развёрткой проектов на стороне заказчика
- всегда довожу дело до конца
Способы оплаты: на банковскую карту, TON (Telegram)
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
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недостаточно отзывов
17%
заявок принято заказчиками
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Портфолио
- Telegram бот. Журнал настроения. enote11 просмотров
- Health Shop11 просмотров
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
год назад
спасибо за выполненную работу
Ответный отзыв
Отличный заказчик, вежливо общается. Буду сотрудничать.