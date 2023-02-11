Разработка Telegram чат-ботов, Desktop приложений, транскрибация русский/английский

Привет, меня зовут Арсений.



Мой опыт:

- 1 год в компании в роли разработчика программного обеспечения для внутренних и нужд и нужд заказчиков.

- Небольшие проекты для себя подробнее на моём https://github.com/arpefly



Технологии: C#, .NET Core, Python, MSSQL

Опыт работы с Adobe Photoshop и Illustraror.

А также пакет Microsoft Office.



Связь:

- E-mail: [email protected]

- Telegram: https://t.me/arpefly



Ответственность:

- не нарушаю сроков

- всегда на связи

- помогаю с развёрткой проектов на стороне заказчика

- всегда довожу дело до конца



Способы оплаты: на банковскую карту, TON (Telegram)