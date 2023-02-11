arpefly

Арсений arpefly

 
23 годаРоссия/Пермь
год на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
Разработка Telegram чат-ботов, Desktop приложений, транскрибация русский/английский

Привет, меня зовут Арсений.

Мой опыт:
- 1 год в компании в роли разработчика программного обеспечения для внутренних и нужд и нужд заказчиков.
- Небольшие проекты для себя подробнее на моём https://github.com/arpefly

Технологии: C#, .NET Core, Python, MSSQL
Опыт работы с Adobe Photoshop и Illustraror.
А также пакет Microsoft Office.

Связь:
- E-mail: [email protected]
- Telegram: https://t.me/arpefly


Ответственность:
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
- помогаю с развёрткой проектов на стороне заказчика
- всегда довожу дело до конца

Способы оплаты: на банковскую карту, TON (Telegram)

PythonPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
недостаточно отзывов
17%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Портфолио
Отзывы заказчиков
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$3
10 баллов
год назад
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спасибо за выполненную работу
Отличный заказчик, вежливо общается. Буду сотрудничать.
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