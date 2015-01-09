Перевод EN-->RU и RU-->EN

Имею чувство языка, как родного русского, так и английского, которым владею на продвинутом уровне. Прекрасно понимаю мысли на английском и грамотно передаю их на русском, с соблюдением орфографии, пунктуации и стилистики текста.

Предпочитаю делать переводы только в направлении EN-->RU, поскольку только переводя на свой родной язык, переводчик может гарантировать качество, -- и это является общепринятой практикой во всех цивилизованных странах. В то же время, мне очень интересно работать и в обратном направлении -- и я также могу обеспечить достойное качество выполненной работы, конечно, с учётом того, что вычитка финального варианта носителем языка всё же никогда не помешает.

Как часто пишут фрилансеры: "Быстро. Качественно. Недорого. Выбирайте любые два слова". На данном этапе деятельности предпочитаю заказы на "Качественно+Недорого", т. е. за срочные заказы берусь редко. Услуги свои оцениваю в пределах от 3 до 5 долларов за 1000 знаков без пробелов исходного текста. Берусь только за интересующие меня тематики, в основном, предпочитаю тему информационных и интернет-технологий (поскольку работаю в этой сфере), а также контент для сайтов общего содержания, статьи, не требующие специализированных знаний. Владею темами стиля, моды, психологии, красоты и здоровья. Имею юридическое образование, поэтому могу работать с договорами и текстами правовой тематики (впрочем, целенаправленно за такие заказы обычно не берусь). Если тема мне очень интересна, то могу работать за меньшую плату, при условии, что сроки не жмут.

При необходимости готова предоставить примеры работ и всегда предпочитаю предварительно выполнять тестовое задание по конкретной вакансии.

Ответственна и практически всегда доступна онлайн.

Оплата WebMoney ( WMZ, WMR, WMB ), наличными в Минске, готова рассмотреть другие варианты.