arsen-litvinov

Анимация 2D

Я выпускник Национального исследовательского университета, обучался на специалиста IT технологий. Также я работал в лаборатории Касперского какое-то время. Сейчас я хочу полностью перейти на удалённую работу. Я по специальности видеодизайнер, но также я обучался копирайтингу и созданием видео презентаций, представляющих непосредственно лицо, компанию или рекламу. Учился монтажу и презентациям я в Sony Vegas, но в дальнейшем планирую перейти на Adobe After Effects. Я трудолюбивый и честный сотрудник. Всегда выполняю работу вовремя и по графику. Надеюсь оцените мой опыт и будете со мной сотрудничать. Практикуюсь в сфере 2D анимации.