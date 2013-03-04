Знания Английского в совершенстве. Полноценная обучение в Англии.

С 13 лет обучаюсь на полном образовании в Англии в школе Kings school Bruton на последнем курсе A2(12 класс). Полтора года назад сдал экзамен Английского языка English as a second language и получил сертификат A*, что мне более чем достаточно поступить в хороший университет в Англии.

Комуникабельность, доступность, выполнение качественной работы в срок.

Знание Английского в совершенстве и Немецкого уровень GCSE(Уровень 9 класса по Английской системе)