art-dizfrilans

Нужна копия сайта со страницей дозаказа и виджетами.( Обратный отсчёт, "только что купили..."). А так же настройкой Яндекс метрики.
Директолог ( РСЯ Настройка)
Добрыйдень, дорогие друзья)
Я являюсь специалистом
по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в
Яндекс.Директ.
Наверняка вам или вашимдрузьям и знакомым я буду очень полезен,
потому что могу грамотно и качественно
настроить этот рекламный канал таким
образом, чтобы он действительно
продуктивно работал и приводил клиентов
в бизнес. Кому-то смогу сделать это
абсолютно БЕСПЛАТНО, с кем-то придется
серьезно поработать за деньги. В общем
и целом, все индивидуально.
Пишите,звоните, спрашивайте. С удовольствием
отвечу на все вопросы.
Всем любви,добра и большую толпу довольных клиентов.
Без них не получится))
P.S.Поделитесь этой записью с друзьями.
Возможно, кто-то меня очень сильно ищет)!
Спасибо.
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$18
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
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нет безопасных платежей
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Отзывы фрилансеров
$18
10 баллов
7 лет назад
Отличный заказчик, задачи четкие, оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Работала с Русланом первый раз и не разочаровалась! Работу выполнил в срок и качественно. Всегда был на связи (что очень удобно). Цена за работу тоже порадовала: отличное соотношение к качеству!!! Задача была сделать этот сайт http://simonova54.tmweb.ru/ Рекомендую Руслана как квалифицированного и надежного исполнителя!