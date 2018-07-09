art-dizfrilans

Директолог ( РСЯ Настройка)

Добрыйдень, дорогие друзья)

Я являюсь специалистом

по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в

Яндекс.Директ.

Наверняка вам или вашимдрузьям и знакомым я буду очень полезен,

потому что могу грамотно и качественно

настроить этот рекламный канал таким

образом, чтобы он действительно

продуктивно работал и приводил клиентов

в бизнес. Кому-то смогу сделать это

абсолютно БЕСПЛАТНО, с кем-то придется

серьезно поработать за деньги. В общем

и целом, все индивидуально.

Пишите,звоните, спрашивайте. С удовольствием

отвечу на все вопросы.

Всем любви,добра и большую толпу довольных клиентов.

Без них не получится))

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Возможно, кто-то меня очень сильно ищет)!

Спасибо.