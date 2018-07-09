art-dizfrilans

Евгения art-dizfrilans

 
38 лет
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Директолог ( РСЯ Настройка)

Добрыйдень, дорогие друзья)

Я являюсь специалистом

по РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса) в

Яндекс.Директ.

Наверняка вам или вашимдрузьям и знакомым я буду очень полезен,

потому что могу грамотно и качественно

настроить этот рекламный канал таким

образом, чтобы он действительно

продуктивно работал и приводил клиентов

в бизнес. Кому-то смогу сделать это

абсолютно БЕСПЛАТНО, с кем-то придется

серьезно поработать за деньги. В общем

и целом, все индивидуально.

Пишите,звоните, спрашивайте. С удовольствием

отвечу на все вопросы.

Всем любви,добра и большую толпу довольных клиентов.

Без них не получится))

P.S.Поделитесь этой записью с друзьями.

Возможно, кто-то меня очень сильно ищет)!

Спасибо. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$18
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

reatea
Руслан 
33 года
7 лет в сервисе
Был
11 дней назад
3 отзыва
$18
10 баллов
7 лет назад
Сделать копию сайта со страницей апсейла
Отличный заказчик, задачи четкие, оплата в срок. Рекомендую.
Работала с Русланом первый раз и не разочаровалась! Работу выполнил в срок и качественно. Всегда был на связи (что очень удобно). Цена за работу тоже порадовала: отличное соотношение к качеству!!! Задача была сделать этот сайт http://simonova54.tmweb.ru/ Рекомендую Руслана как квалифицированного и надежного исполнителя!
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