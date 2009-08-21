art-product

Женя Гребенников art-product

 
34 годаУкраина/Чернигов
15 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Студия ART production занимается производством:

- трёхмерной анимации;

- архитектурной визуализации;

- телевизионных роликов;

- эффектов на ТВ и в кино.

Портфолио
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Отзывы заказчиков
cynik
NaN лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$100
10 баллов
14 лет назад
Схема прохода к офису компании (3d)
Работа была сделана очень качественно и оперативно. Быстро поняли о чем идет речь и в чем главная задача проекта.
3D-графика
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга