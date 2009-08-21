Студия ART production занимается производством:
- трёхмерной анимации;
- архитектурной визуализации;
- телевизионных роликов;
- эффектов на ТВ и в кино.
Портфолио
- Визуализация 3d персонажей для анимации (Эмбрион)190 просмотров
- Mobile140 просмотров
- Cat175 просмотров
- TV117 просмотров
- Pimps115 просмотров
- Sombrero cat135 просмотров
- Money (project) версия 4135 просмотров
- Money (project) версия 3132 просмотра
- Money (project) версия 2133 просмотра
- Money (project) версия 1115 просмотров
- House (project) версия 5116 просмотров
- House (project) версия 4108 просмотров
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
14 лет назад
Работа была сделана очень качественно и оперативно. Быстро поняли о чем идет речь и в чем главная задача проекта.
3D-графика
1 отзыв
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Анимация
нет отзывов
от $100
от 3 дней
нет рейтинга
Презентации
нет отзывов
от $500
от 7 дней
нет рейтинга