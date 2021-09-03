Уровень на фрилансе "Новичок"
Оформление социальных сетей
- Лента инстаграм
- Сторис
- Шапка профиля YouTube
- Превью для видео
- Визитки
- Небольшие рекламные банеры
Что требуется от вас, для хорошего дизайна
Четкая мысль того, что вы хотели бы видеть в конечном результате
Цветовая гамма, которая наиболее подходит по вашему мнению и вкусу
Точные размеры макета
Я предложу свои варианты, обсудив все детали с вами
Не более 3 правок макета
Портфолио
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