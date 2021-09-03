Уровень на фрилансе "Новичок"

Оформление социальных сетей

- Лента инстаграм

- Сторис

- Шапка профиля YouTube

- Превью для видео

- Визитки

- Небольшие рекламные банеры

Что требуется от вас, для хорошего дизайна

Четкая мысль того, что вы хотели бы видеть в конечном результате

Цветовая гамма, которая наиболее подходит по вашему мнению и вкусу

Точные размеры макета

Я предложу свои варианты, обсудив все детали с вами

Не более 3 правок макета