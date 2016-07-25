Инженер-программист

1. ФИО: Провоторов Артем Николаевич

2.Адрес, телефон: Казахстан, Жезказган, Муратбаева 4 тел. 87015312793

3.Семейное положение: женат, пятеро детей

4. Образование: высшее, информатика.

5.Опыт работы: в проектном институте, администратор баз данных, администратор системы ЛОЦМАН, написал программы по автоматизации некоторых процессов института.

6. Пишу в основном на Delphi, php, html, css + базы данных Firebird, MSSQL, mysql, немного XML.