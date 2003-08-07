artem_pushak10

Артем Пушак artem_pushak10

 
20 летУкраина/Львов
5 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад
FrontEnd Developer | Freelancer | Designer of your dream

Працюючи зі мною ви заощаджуєте:

  • Гроші. Якісно розробляю адаптивну верстку на основі макетів для ПК, що суттєво економить Ваш бюджет та не потребує замовлення додаткових макетів дизайну.

  • Час на написання технічного завдання. Впевнений, у ТЗ всього не врахуєш, тому я сам прогнозую логіку роботи того чи іншого елемента верстки. Мінімум питань, максимум результату.

  • Нерви. Прохання побажання та доопрацювання не структурного характеру вже включено у вартість робіт! Так що якщо ви пропустили ряд дрібниць у дизайні вони будуть внесені до верстки на Ваше прохання без зайвих суперечок та додаткових витрат!

Зв'язок:

  • WhatsApp: +380931497045

  • Telegram: @artem_pushak

Відповідальність:

- готовий почати роботу прямо зараз

- завжди доводжу справу до кінця

- не порушую термінів

- не беру передоплату*

- завжди на зв'язку

Технології:

Git
TDD

React.js

Next.js

Angular

TypeScript

Docker

Tailwind CSS

Додатково:

PrestaShop

ClickFunnels

Webflow

Figma

Bootstrap

Adobe PS

Google Ads

Google Analytics

Facebook Ads Manager (Meta)

* остаточне рішення щодо передоплати приймається при спілкуванні із замовником

Мій веб-сайт:

progartt.com

TypeScriptCSSBootstrapFigmaPrestashopAngularDockerNext.jsReact.jsGitGoogle AdsWebflow
Портфолио