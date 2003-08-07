Працюючи зі мною ви заощаджуєте:
Гроші. Якісно розробляю адаптивну верстку на основі макетів для ПК, що суттєво економить Ваш бюджет та не потребує замовлення додаткових макетів дизайну.
Час на написання технічного завдання. Впевнений, у ТЗ всього не врахуєш, тому я сам прогнозую логіку роботи того чи іншого елемента верстки. Мінімум питань, максимум результату.
Нерви. Прохання побажання та доопрацювання не структурного характеру вже включено у вартість робіт! Так що якщо ви пропустили ряд дрібниць у дизайні вони будуть внесені до верстки на Ваше прохання без зайвих суперечок та додаткових витрат!
Зв'язок:
WhatsApp: +380931497045
Telegram: @artem_pushak
E-mail: [email protected]
Відповідальність:
- готовий почати роботу прямо зараз
- завжди доводжу справу до кінця
- не порушую термінів
- не беру передоплату*
- завжди на зв'язку
Технології:
Git
TDD
React.js
Next.js
Angular
TypeScript
Docker
Tailwind CSS
Додатково:
PrestaShop
ClickFunnels
Webflow
Figma
Bootstrap
Adobe PS
Google Ads
Google Analytics
Facebook Ads Manager (Meta)
* остаточне рішення щодо передоплати приймається при спілкуванні із замовником
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