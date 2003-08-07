Нерви. Прохання побажання та доопрацювання не структурного характеру вже включено у вартість робіт! Так що якщо ви пропустили ряд дрібниць у дизайні вони будуть внесені до верстки на Ваше прохання без зайвих суперечок та додаткових витрат!