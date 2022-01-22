Верстка, разработка сайтов под ключ - качественно и в срок!
Здравствуйте. Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, корпоративные сайты, визитки и др.) качественная разработка, чистым и валидным кодом.
После работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.
Общаюсь грамотно и без переходов "на личности".
✔ Делаю посадку на:
- WordPress,
✔ Умения и навыки:
- HTML 5 (семантическая верстка)
- Less
- JQuery | JS
- FlexBox | Bootstrap 4, 5 (использую только сетку)
- БЭМ нейминг
- Responsive
- Git
- Оптимизация по Google PageSpeed Insights
- Wordpress
✚ В дополнение к этому:
❶ Полностью погружаюсь в работу.
❷ Не "теряюсь" и всегда на связи в рабочее время.
❸ Довожу работу до конца.
☎ Контактные данные:
- Telegram: @temazan,
- E-mail: [email protected],
Принимаю оплату:
- Яндекс Деньги (ЮMoney)
- Переводом карту Альфа-банк.
Онлайн с 9:00 по МСК.
Работаю с 19:00 по МСК.
Я против войны в Украине!