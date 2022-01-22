Верстка, разработка сайтов под ключ - качественно и в срок!

Здравствуйте. Занимаюсь разработкой сайтов под ключ (лендинги, корпоративные сайты, визитки и др.) качественная разработка, чистым и валидным кодом.

После работы бесплатно* вношу правки, если таковые есть.

Общаюсь грамотно и без переходов "на личности".

✔ Делаю посадку на:

WordPress,

✔ Умения и навыки:

HTML 5 (семантическая верстка)

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JQuery | JS

FlexBox | Bootstrap 4, 5 (использую только сетку)

БЭМ нейминг

Responsive

Git

Оптимизация по Google PageSpeed Insights

Wordpress

✚ В дополнение к этому:

❶ Полностью погружаюсь в работу.

❷ Не "теряюсь" и всегда на связи в рабочее время.

❸ Довожу работу до конца.

☎ Контактные данные:

Принимаю оплату:

Яндекс Деньги (ЮMoney)

Переводом карту Альфа-банк.

Работаю по предоплате в 50% / безопасной сделке.

Онлайн с 9:00 по МСК.

Работаю с 19:00 по МСК.