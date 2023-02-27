artemfaust

Съемка и монтаж видео

Привет!

Я занимаюсь видеосъемкой и монтажом с 2010 года, и работаю как с частными, так и с бизнес клиентами. Моя ориентированность - производство качестве видеоконтента для презентационных и корпоративных видео, лекций, конференций, рекламы, а также музыкальных клипов. Отдельно также занимаюсь видеомонтажом как своего, так и клиентского материала на удаленке. Дополнительно можно организовать написание текста для озвучки ролика, подбор подходящих по голосу дикторов, музыки, анимации, эффектов и субтитров. Владею русским, английским и эстонским языками. Примеры работ - https://www.youtube.com/channel/UCK8dO3EEz9aFHeWdOvGLMrA