Отличный дизайнер. Довольно серьезная работа была проведена с ним, начиная от самого сырого варианта, и закончив шедевром, на мой взгляд! Исполнитель отвечает практически мгновенно, так что работа была завершена гораздо быстрее, чем планировалось изначально. + прекрасное понимание заказчика и исправление работы даже после оплаты. Очень рекомендую!