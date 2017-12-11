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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Отличный дизайнер. Довольно серьезная работа была проведена с ним, начиная от самого сырого варианта, и закончив шедевром, на мой взгляд! Исполнитель отвечает практически мгновенно, так что работа была завершена гораздо быстрее, чем планировалось изначально. + прекрасное понимание заказчика и исправление работы даже после оплаты. Очень рекомендую!
Ответный отзыв
Отлично поработали c: