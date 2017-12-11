artemferzauli

Артем Мкртчян artemferzauli

 
26 летРоссия/Москва
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
RxDesign

Интерфейсные решения для Web, Mobile и VR.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
demaxweb
Денис 
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Шапка для вк
Отличный дизайнер. Довольно серьезная работа была проведена с ним, начиная от самого сырого варианта, и закончив шедевром, на мой взгляд! Исполнитель отвечает практически мгновенно, так что работа была завершена гораздо быстрее, чем планировалось изначально. + прекрасное понимание заказчика и исправление работы даже после оплаты. Очень рекомендую!
Отлично поработали c:
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