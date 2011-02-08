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Артём Резников
artemius
artemius
37 лет
Россия
/
Тольятти
18 лет на
фриланс
-бирже
Был
13 лет назад
Занимаюсь созданием и продвижения сайтов, придерживаясь веб-стандартов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Без названия
139 просмотров
Без названия
149 просмотров
Без названия
133 просмотра
Domovenok.kz
177 просмотров
Экспедиция на Эльбрус 2006
251 просмотр
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