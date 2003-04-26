artemnovak12

2 года в сфере фриланса
5 причин выбрать меня исполнителем!
1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.
2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.
3. Визуальный результат. Процесс работы над проектом для вашего удобства я буду демонстрировать вам каждый день
4. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».
5.Рекомендации. Два года работы в сфере написания курсовых и рефератов научили меня находить ошибки, которые влияют на конверсию.