artemnovak12

2 года в сфере фриланса

5 причин выбрать меня исполнителем!

1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Визуальный результат. Процесс работы над проектом для вашего удобства я буду демонстрировать вам каждый день

4. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

5.Рекомендации. Два года работы в сфере написания курсовых и рефератов научили меня находить ошибки, которые влияют на конверсию.