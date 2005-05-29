artemon23

Артём Педенко artemon23

 
18 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Смогу все сделать быстро и качественно

Хочу иметь опыт в фрилансе , смогу сделать вам даже за 50% от цены. Опыта как таково не имею . Понимаю английский могу разговаривать.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей