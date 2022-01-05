artemonte20500

Ваш помощник по выполнению различных задач.

Мое образование по специальности "Государственное и муниципальное управление" позволило мне расширить мои знания в различных сферах деятельности. У меня имеется богатый опыт в сфере копирайтинга, рерайтинга, особое внимание я уделяю созданию стильных и в тоже время информативных презентаций. Я являюсь автором нескольких научных статей, которые были успешно опубликованы.

Готов активно выполнять разнообразные заказы преимущественно по рерайтингу, копирайтингу и созданию презентаций, но также с удовольствием рассмотрю и другие интересные заказы.