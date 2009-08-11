Требуется разработать дизайн сайта для продажи турбокпрессоров на различные машины дизайн главной и внутренних страниц графики должно быть достаточно оставляйте свое портфолио
- $130Дизайн сайтов76 заявокЗакрыт16 лет назад
Устный последовательный перевод с/на Француский через Skype примерное время разговора 4-5 мин никаких сверх слов) P.S. звонок за мой счетПереводы3 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется человек знающий английский в совершенстве Оставляйте ICQ, сегодня с Вами свяжусь.Переводы8 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно позвонить во Францию на стационарный телефон и узнать необходимую мне информацию. примерное время разговора 2-3 минуты соответственно оплата символическая. Оставляйте ICQ для связи. Позвонить нужно сегодня, так как завтра выходной.Переводы1 исполнительЗавершен16 лет назад
СРОЧНО требуется помочь перевести переписку online с человеком тоесть что он мне пишет я вам отправляю Вы переводите отправляете мне и так далее текста будет неочень много так что и ...Переводы18 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется найти сертифицированные заводы в Японии по производству турбин для легковых машин.. принимаю информацияю так: оффициальный сайт завода (по идее должен быть на японском языке или англ) телефон ...Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
Нужен переводчик с русского на немецкий и обратно разговорный делать будем так: организовываем конференцию через скайп подключаетесь вы и я и звоним в германию ... я вам говорю что сказать ...Переводы1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Отрисовать логотип. щас он как то не очень смотрится.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5
Галерея самописная, код простой и понятный, требуется добавить наложение логотипа к фото и рамку + сделать чтобы можно было добавлять несколько фото за раз (щас можно только одно)Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Сделать корректное отображение lightbox2 сейчас почемуто затемняется только с экран хотя должен всю страницу.. если вниз прокрутить то там нет затемнения.. почему не могу понять оставляйте ICQ только те ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
-- -- Структура таблицы `oldtelephonesl` -- CREATE TABLE IF NOT EXISTS `oldtelephones` ( `id` int(11) NOT NULL, `cellular1` varchar(10) NOT ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется сверстать простейший дизайн за символическую плату. кроссбраузерно, резина пишите icq я сам с Вами свяжусь СРОЧНОHTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
Есть фото сделанная с телефона. Требуется убрать тень с лиц, убрать некоторые предметы, перенести в офис на какой-нибудь диванчик (заменить фон). опыт работы обязателен, портфолио и цены оставляйте здесь, фото скину исполнителю ...Обработка фотографий32 заявкиЗакрыт16 лет назад