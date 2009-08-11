artemu

Артем artemu

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн сайта

    $130

    Требуется разработать дизайн сайта для продажи турбокпрессоров на различные машины дизайн главной и внутренних страниц графики должно быть достаточно оставляйте свое портфолио

    Дизайн сайтов76 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Требуется позвонить во Францию

    Нужно позвонить во Францию на стационарный телефон и узнать необходимую мне информацию. примерное время разговора 2-3 минуты соответственно оплата символическая. Оставляйте ICQ для связи. Позвонить нужно сегодня, так как завтра выходной.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Перевод рус.-англ.-рус. online срочно

    СРОЧНО требуется помочь перевести переписку online с человеком тоесть что он мне пишет я вам отправляю Вы переводите отправляете мне и так далее текста будет неочень много так что и ...

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Найти заводы в Японии по производству турбин

    Требуется найти сертифицированные заводы в Японии по производству турбин для легковых машин.. принимаю информацияю так: оффициальный сайт завода (по идее должен быть на японском языке или англ) телефон ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Перевод нем.-рус.-нем. через Skype (разговорный)

    Нужен переводчик с русского на немецкий и обратно разговорный делать будем так: организовываем конференцию через скайп подключаетесь вы и я и звоним в германию ... я вам говорю что сказать ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Доработка фотогалереи

    $5

    Галерея самописная, код простой и понятный, требуется добавить наложение логотипа к фото и рамку + сделать чтобы можно было добавлять несколько фото за раз (щас можно только одно)

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать корректное отображение lightbox

    Сделать корректное отображение lightbox2 сейчас почемуто затемняется только с экран хотя должен всю страницу.. если вниз прокрутить то там нет затемнения.. почему не могу понять оставляйте ICQ только те ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Обработка фотографии

    Есть фото сделанная с телефона. Требуется убрать тень с лиц, убрать некоторые предметы, перенести в офис на какой-нибудь диванчик (заменить фон). опыт работы обязателен, портфолио и цены оставляйте здесь, фото скину исполнителю ...

    Обработка фотографий32 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

_empty
40 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
$5
10 баллов
16 лет назад
Доработка фотогалереи
Спасибо заказчику. С понимаем отнесся к моим проблемам. Лучший заказчик, с кем я вобще работал.
Спасибо Дмитрий, выполнил работу в сроки, быстро и четко. Никаких претензий по качеству и техническому исполнению. 10+
Ответный отзыв
ko_n_trast
Николай 
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Отрисовать логотип
Хороший заказчик, приятно было поработать Советую!
Четкая и быстрая работа, профессиональное отношение. Спасибо. С радостью буду сотрудничать и в дальнейшем.
Ответный отзыв
TaifovAziz
31 год
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Требуется сверстать простейший дизайн
Отличный заказчик. Рекомендую!
Хороший исполнитель, все сделал с моими пожеланиями, оперативно внес доработки) Рекомендую!
Ответный отзыв
Doglexx
47 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
16 лет назад
Составить SQL Запрос
SQL
Отличный заказчик! Правильно и четко поставил задание, предоставил тестовые данные. Было приятно работать.
Отличный исполнитель! Быстро составил нужный мне SQL запрос! Рекомендую!
Ответный отзыв