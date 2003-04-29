Дизайнер презентаций
Создаю уникальные презентации в PowerPoint, сделаю интересные слайды в современном дизайне для публичных выступлений, вебинаров, отправки по почте и других целей.
— Создам красивую и понятную презентацию с нуля,
— Сделаю редизайн вашей презентации,
— Подготовлю вовлекающую презентацию для вебинаров, конференций и выступлений,
— Помогу привлечь больше инвесторов и клиентов улучшив вашу презентацию.
Портфолио
- Создам презентацию в PowerPoint34 просмотра
- Создам презентацию в PowerPoint30 просмотров
- Создам презентацию в PowerPoint27 просмотров
- Создам презентацию в PowerPoint23 просмотра