artis87

Артур Исаченко artis87

 
36 летУкраина/Львов
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Качественный Landing Page

    $100

    Нужна красивая продающая посадочная страница, по всем канонам Landing Page с счетчиком обратного отсчета и тд. Тематика офисные кресла, по этому нужно выдержать тематический дизайн.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продающая страница

    $100

    Нужен Современный Landing Page с хорошей конверсией Все остальные нюансы и ТЗ обговорим в личных сообщениях.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен красивый, продающий Landing Page

    Здравствуйте, нужна красивая продающая посадочная страница, по всем канонам Landing Page с счетчиком обратного отсчета и тд.. тематика биокамины, по этому нужно выдержать тематический дизайн.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта магазина на cms PrestaShop

    Сайт пока находится на поддомене crm.blikberry.com Условия сотрудничества: - ТЗ во вложенном файле - после оценки каждого пункта и договоренности приступаете к работе - со своей стороны оплату гарантируем Возможно дальнейшее сотрудничество в плане наполнения, ...

    Prestashop
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад