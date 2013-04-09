Сайт пока находится на поддомене crm.blikberry.com Условия сотрудничества: - ТЗ во вложенном файле - после оценки каждого пункта и договоренности приступаете к работе - со своей стороны оплату гарантируем Возможно дальнейшее сотрудничество в плане наполнения, ...