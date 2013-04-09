Нужна красивая продающая посадочная страница, по всем канонам Landing Page с счетчиком обратного отсчета и тд. Тематика офисные кресла, по этому нужно выдержать тематический дизайн.
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- $100Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен Современный Landing Page с хорошей конверсией Все остальные нюансы и ТЗ обговорим в личных сообщениях.Закрыт10 лет назад
- $100
Красивый, Дизайнерский Landing page на тематику офисных креселЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен хороший лэндинг пейдж с хорошей конверсией Тематика спорт.Закрыт10 лет назад
Здравствуйте, нужна красивая продающая посадочная страница, по всем канонам Landing Page с счетчиком обратного отсчета и тд.. тематика биокамины, по этому нужно выдержать тематический дизайн.Закрыт10 лет назад
Сайт пока находится на поддомене crm.blikberry.com Условия сотрудничества: - ТЗ во вложенном файле - после оценки каждого пункта и договоренности приступаете к работе - со своей стороны оплату гарантируем Возможно дальнейшее сотрудничество в плане наполнения, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад