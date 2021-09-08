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Игорь
artlog21
artlog21
44 года
Россия
/
Москва
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Доработка сайта
$200
Доработка функционала сайта
Веб-программирование
1 исполнитель
Закрыт
2 года назад
Программист php
$70
Доработка интерактивной карты
PHP
Веб-программирование
1 исполнитель
Завершен
2 года назад
Отзывы фрилансеров
Все отзывы
Илья Тарасов
tarasovweb
26 лет
США
3 года в сервисе
Был
месяц назад
94 отзыва
$70
10 баллов
2 года назад
Программист php
Исчерпывающее техническое задание — залог качественного результата. Спасибо за сотрудничество, Игорь!
Грамотный специалист, приятный в общении человек, все сделано быстро. Рекомендую и удачи!
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Заказы
2
Отзывы фрилансеров
1
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