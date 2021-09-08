artlog21

Игорь artlog21

 
44 годаРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
tarasovweb
26 летСША
3 года в сервисе
Был
месяц назад
$70
10 баллов
2 года назад
Программист php
Исчерпывающее техническое задание — залог качественного результата. Спасибо за сотрудничество, Игорь!
Грамотный специалист, приятный в общении человек, все сделано быстро. Рекомендую и удачи!
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