Разработка сайтов любой сложности
Разработка сайтов любой сложности:
✓ Cайты-визитки
✓ Лэндинг-страницы
✓ Каталоги
✓ Интернет-магазины
Мы гарантируем:
✓ Уникальный дизайн
✓ Аккуратная семантическая верстка
✓ Кроссбраузерность
✓ Соблюдение сроков
✓ Онлайн просмотр выполненной работы
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$30
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Портфолио
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- Интернет-магазин экстремального спорта139 просмотров
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- Интернет-магазин женской одежды139 просмотров
- Интернет-магазин спортивной и повседневной одежды123 просмотра
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- Интернет-магазин охотничьей оптики128 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
6 лет назад
Качественно и быстро приятно сотрудничать с профессионалом.
Ответный отзыв
Все отлично. Рекомендую!
$5
10 баллов
6 лет назад
Рекомендую! Быстро и по делу.
Ответный отзыв
Заказчик всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы. Рекомендую!
$10
8 баллов
6 лет назад