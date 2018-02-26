artpaponov

Артур artpaponov

 
35 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Разработка сайтов любой сложности

Разработка сайтов любой сложности:

✓ Cайты-визитки

✓ Лэндинг-страницы

✓ Каталоги

✓ Интернет-магазины

Мы гарантируем:

✓ Уникальный дизайн

✓ Аккуратная семантическая верстка

✓ Кроссбраузерность

✓ Соблюдение сроков

✓ Онлайн просмотр выполненной работы

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$30
средняя цена заказа
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Отзывы заказчиков
Webigor
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Нужно на Opencart 2.3 сделать доработку
Качественно и быстро приятно сотрудничать с профессионалом.
Все отлично. Рекомендую!
Ответный отзыв
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
19 дней назад
$5
10 баллов
6 лет назад
OpenCart 2.0 Добавить поле "Описание" для производителя.
Рекомендую! Быстро и по делу.
Заказчик всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы. Рекомендую!
Ответный отзыв
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
8 баллов
6 лет назад
Opencart - дубль функции Рекомендованные (сопутствующие) товары
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Ответный отзыв