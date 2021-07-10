artpros94

Артем Простакишин artpros94

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Профессиональная верстка! Адаптивная верста! Сайты под ключ!

Я предоставляю гарантию

  • Быстрая и профессиональная верстка.
  • Внимателен к деталям.
  • Соблюдения сроков.
  • Разумные цены.
  • Постоянно онлайн.
  • Поддержка и аудит проектов.
  • Бесплатная консультация.
Профессиональные навыки:
  • HTML5, CSS3,  JQuery.
  • Адаптивная верстка / Responsive
  • Кроссбраузерность
  • PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD
  • Осмысленный, структурированный, комментированный код
  • Gooole Page Speed
  • Bootstrap 3\4.
  • LESS/SCSS
  • Gulp
  • Git
  • Внедрение плагинов.
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