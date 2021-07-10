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- Бесплатная консультация.
- HTML5, CSS3, JQuery.
- Адаптивная верстка / Responsive
- Кроссбраузерность
- PSD, Figma, Sketch, Zeplin, Adobe XD
- Осмысленный, структурированный, комментированный код
- Gooole Page Speed
- Bootstrap 3\4.
- LESS/SCSS
- Gulp
- Git
- Внедрение плагинов.
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @artemtodopoderoso
- WhotsApp: +38 073 045 21 80
Портфолио
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