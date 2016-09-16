artsemilapko

Артемий Лапко artsemilapko

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы заказчиков

sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$145
10 баллов
9 лет назад
Доработка Интернет-магазина. Страница 404, исправление багов
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