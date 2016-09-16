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Артемий Лапко
artsemilapko
artsemilapko
33 года
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
8 лет назад
1 отзыв
Описание профиля отсутствует
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Вячеслав
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
18 отзывов
$145
10 баллов
9 лет назад
Доработка Интернет-магазина. Страница 404, исправление багов
PrestaShop
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Отзывы заказчиков
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