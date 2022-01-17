artyom387

Артём artyom387

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Только качественные&#65279; сайты &#9889; - вёрстка сайтов

------МОИ УСЛУГИ------

  • Верстка сайтов (адаптивная/резиновая), верстка email-шаблонов (табличная, адаптивная)
  • Прочие правки по сайту (что то заменить/поменять цвет/изменить размер/подвигать/добавить/убрать/и т.д.)
  • Дизайн сайтов, дизайн email-шаблонов и прочие работы.
------МОИ ЗНАНИЯ------

Верстка:

  • ﻿Адаптивная верстка IE 9+, валидная верстка email-писем, ﻿верстка PDF ﻿документов
  • HTML 5
  • CSS 3
  • ﻿﻿Bootstrap 4/5
  • ﻿GULP﻿
  • Препроцессор SASS
  • ﻿Препроцессор LESS
  • ﻿SVG
Дизайн:
  • Adobe Photoshop
  • Adobe Illustrator
  • Adobe XD
  • Figma
  • Sketch
  • Framer
  • Indesign
------ГАРАНТИРУЮ👋------
  • Качественную работу.
  • Соблюдение сроков.
  • Разумные цены.
  • Постоянный online.
  • Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
------ОПЛАТА------

  • удобным для Вас способом, вплоть до счета и договора как Юр. Лица (имеется небольшой семейный консалтинговый бизнес)
  • поэтапная оплата проектов которая может быть разбита на 4 или более этапов:

    - минимальная предоплата для закрепления Ваших намерений

    - этап дизайна и его утверждение

    - этап верстки и ее утверждение (обычно к этому времени оплата доходит до 50%)

    - этап разработки, программирование

------ПОЧЕМУ СТОИТ РАБОТАТЬ СО МНОЙ💪------

Ваши выгоды при работе со мной:

  • Соблюдаю сроки
  • Всегда на связи и не пропадаю
  • Я обладаю очень внушительным отраслевым опытом, большим набором полезных практических навыков
  • Что позволяет мне видеть "картину" целиком, расставлять правильно приоритеты и не допускать глупых ошибок
ВЖНО ЗНАТЬ⚠️

Обсуждение проектов ведется исключительно в текстовом виде.

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