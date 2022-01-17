Только качественные﻿ сайты ⚡ - вёрстка сайтов
------МОИ УСЛУГИ------
- Верстка сайтов (адаптивная/резиновая), верстка email-шаблонов (табличная, адаптивная)
- Прочие правки по сайту (что то заменить/поменять цвет/изменить размер/подвигать/добавить/убрать/и т.д.)
- Дизайн сайтов, дизайн email-шаблонов и прочие работы.
Верстка:
- Адаптивная верстка IE 9+, валидная верстка email-писем, верстка PDF документов
- HTML 5
- CSS 3
- Bootstrap 4/5
- GULP
- Препроцессор SASS
- Препроцессор LESS
- SVG
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- Adobe XD
- Figma
- Sketch
- Framer
- Indesign
- Качественную работу.
- Соблюдение сроков.
- Разумные цены.
- Постоянный online.
- Доброжелательное, расположенное к конструктивному разговору общение.
- удобным для Вас способом, вплоть до счета и договора как Юр. Лица (имеется небольшой семейный консалтинговый бизнес)
- поэтапная оплата проектов которая может быть разбита на 4 или более этапов:
- минимальная предоплата для закрепления Ваших намерений
- этап дизайна и его утверждение
- этап верстки и ее утверждение (обычно к этому времени оплата доходит до 50%)
- этап разработки, программирование
Ваши выгоды при работе со мной:
- Соблюдаю сроки
- Всегда на связи и не пропадаю
- Я обладаю очень внушительным отраслевым опытом, большим набором полезных практических навыков
- Что позволяет мне видеть "картину" целиком, расставлять правильно приоритеты и не допускать глупых ошибок
Обсуждение проектов ведется исключительно в текстовом виде.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- HTML / CSS верстка51 просмотр
- HTML / CSS верстка52 просмотра
- HTML / CSS верстка70 просмотров
- HTML / CSS верстка48 просмотров
- HTML / CSS верстка40 просмотров