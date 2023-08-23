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Набір текстів, що включає в себе:

Набір тексту з відсканованих документів

Набір тексту з книжкових носіїв

Набір тексту з картинок, аудіо, відео та інших носіїв

Переклад текстів з російської на українську мови

Коригування текстів

Гарантую якісний набір тексту, якісна перевірка набраного тексту, виконання всіх робіт в строки, ввічливе та комфортне спілкування, швидкий та продуктивний робочий процес.

Володію українською, російською та іспанською ( на рівні спілкування ) мовами.

На зв'язку 24/7