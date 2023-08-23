Швидко, якісно, 24/7
Набір текстів, що включає в себе:
Набір тексту з відсканованих документів
Набір тексту з книжкових носіїв
Набір тексту з картинок, аудіо, відео та інших носіїв
Переклад текстів з російської на українську мови
Коригування текстів
Гарантую якісний набір тексту, якісна перевірка набраного тексту, виконання всіх робіт в строки, ввічливе та комфортне спілкування, швидкий та продуктивний робочий процес.
Володію українською, російською та іспанською ( на рівні спілкування ) мовами.
На зв'язку 24/7
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