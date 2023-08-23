arudyk55gmailcom

Олександр arudyk55gmailcom

 
36 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Швидко, якісно, 24/7

Набір текстів, що включає в себе:

  • Набір тексту з відсканованих документів

  • Набір тексту з книжкових носіїв

  • Набір тексту з картинок, аудіо, відео та інших носіїв

  • Переклад текстів з російської на українську мови

  • Коригування текстів

Гарантую якісний набір тексту, якісна перевірка набраного тексту, виконання всіх робіт в строки, ввічливе та комфортне спілкування, швидкий та продуктивний робочий процес.

Володію українською, російською та іспанською ( на рівні спілкування ) мовами.

На зв'язку 24/7

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$3/час
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