Арт-студии срочно требуется веб-дизайнер, способный самостоятельно в сжатые сроки разработать качественный веб-сайт по предоставляемому Техническому заданию. Знание Flash и серьёзного программирования приветствуется.

Сотрудничество планируется на постоянной основе. Работа на своём оборудовании.