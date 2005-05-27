$250
Разработка сайта для продавца плитки. +Flash. +Система управления контентом.
Сайты «под ключ»27 заявок
Закрыт
19 лет назад
Арт-студии срочно требуется веб-дизайнер, способный самостоятельно в сжатые сроки разработать качественный веб-сайт по предоставляемому Техническому заданию. Знание Flash и серьёзного программирования приветствуется.
Сотрудничество планируется на постоянной основе. Работа на своём оборудовании.
Разработка сайта для продавца плитки. +Flash. +Система управления контентом.
Сайт для продавца итальянской плитки. Дизайн минимальный. Используется Flash. Нужна система управления контентом.