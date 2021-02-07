arunchik22

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Здравствуйте, прочитайте об о мне. Если подхожу к вашему работу буду рад если напишите мне в почту arunchik04АрунВозраст: 19Пол: МужскойГород: АктобеОбразование:Актюбинский авиационный институт (государственный технический университет). Факультет радиоэлектроники летательных аппаратов, специальность - «Прикладная информатика в области искусств и гуманитарных наук», квалификация - информатик-специалист в области искусств и гуманитарных наук.Дипломная работа на тему: «Комплексирование программно-аппаратной части телестудии для телевидения высокой четкостиВладение иностранными языками:Английский язык - на уровне Intermediate.Опыт работы:Позиция: ВидеомонтажерОбязанности: загон, обработка, монтаж видеоматериала в программах Adobe Premiere и Final Cut; создание графики в программах Motion и After Effects; выездная съемка в качестве оператора; дизайнерская работа в программах Photoshop и Illustrator.Профессиональные навыки и знания:Офисные программы: MS Office – Word, Excel, Power PointПрофессиональные программы: Adobe Creative Suite (Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effects), Final Cut, Motion. Internet – опытный пользователь.