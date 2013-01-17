arxoftsystems

Илья arxoftsystems

 
32 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
ООО "Арксофт Системс" (группа Семпра)

  • Продвижение интернет-магазина офисной мебели

    здравствуйте. необходимо продвинуть интернет-магазин офисной мебели metta74 . ru в яндексе и гугле, по челябинску (в первую очередь). сайт существует около года. интересуют условия для вывода ...

    Поисковые системы (SEO)17 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO

    нужно продвижение сайта компании сдающей в аренду квартиры посуточно в Тюмени в топ-3 в яндексе и гугле. сайт существует с января 2010 года. сейчас около 40-50 посещений в день, ...

    Поисковые системы (SEO)20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад