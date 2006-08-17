asdfgh

Иван Попов asdfgh

 
NaN летРоссия/Новосибирск
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Флеш-казино

    $1000

    Нужно будет поставить на выделенный сервер набор казино игр: баккара, покер, блэкджек, кено, рулетка, пятибарабанный слот. Алгоритмы и готовые исходники кое-какие есть, кое-какие придётся поискать самим (или воспользоваться уже имеющимися в наличии). Объясняю подробнее что нужно ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад