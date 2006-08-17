Нужно будет поставить на выделенный сервер набор казино игр: баккара, покер, блэкджек, кено, рулетка, пятибарабанный слот. Алгоритмы и готовые исходники кое-какие есть, кое-какие придётся поискать самим (или воспользоваться уже имеющимися в наличии). Объясняю подробнее что нужно ...