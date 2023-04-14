Создаю тексты, которые решают задачи вашего бизнеса

Аркадий Шивров – копирайтер. Создаю тексты, которые решают задачи вашего бизнеса.

Пишу тексты в любых ферах бизнеса, образования, медицины, науки, технологии, маркетинга и многое другое:

Создаю тексты, посты, пресс-релизы для:

1. Сайтов

2. Блогов

3. Landing page

4. Вашего бизнеса

5. Wildberries, Ozon

6. Интернет-магазинов

7. Социальных сетей и медиа

Пишу:

- обзоры

- продающие тексты

- тексты для бизнеса

- тексты по ТЗ и без него

- информационные тексты

- описания товаров и услуг

- описания карточек товаров

- тексты с ключевыми словами

- тексты со 100%-ой уникальностью

- тексты на главную страницу, о компании, разделы

- описания для карточек товаров под маркетплейсы Wildberries, Ozon

Пишу тексты более 5 лет в художественном, техническом, профессиональном или дружественном, разговорном стиле, в зависимости от поставленных задач. Рассмотрю ваш проект.

Выполняю работу в кротчайшие сроки – быстро и профессионально!

Глубоко погружаюсь в специфику бизнеса и создаю убедительный контент!

Готов предоставить несколько вариантов при работе над первым заказом!

Буду рад сотрудничеству. Пишите!