Аркадий Шивров ashivrovashivrov
Аркадий Шивров – копирайтер. Создаю тексты, которые решают задачи вашего бизнеса.
Пишу тексты в любых ферах бизнеса, образования, медицины, науки, технологии, маркетинга и многое другое:
Создаю тексты, посты, пресс-релизы для:
1. Сайтов
2. Блогов
3. Landing page
4. Вашего бизнеса
5. Wildberries, Ozon
6. Интернет-магазинов
7. Социальных сетей и медиа
Пишу:
- обзоры
- продающие тексты
- тексты для бизнеса
- тексты по ТЗ и без него
- информационные тексты
- описания товаров и услуг
- описания карточек товаров
- тексты с ключевыми словами
- тексты со 100%-ой уникальностью
- тексты на главную страницу, о компании, разделы
- описания для карточек товаров под маркетплейсы Wildberries, Ozon
Пишу тексты более 5 лет в художественном, техническом, профессиональном или дружественном, разговорном стиле, в зависимости от поставленных задач. Рассмотрю ваш проект.
Выполняю работу в кротчайшие сроки – быстро и профессионально!
Глубоко погружаюсь в специфику бизнеса и создаю убедительный контент!
Готов предоставить несколько вариантов при работе над первым заказом!
Буду рад сотрудничеству. Пишите!
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