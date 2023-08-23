Удобные сайты для вас и ваших близких. Верстка сайта любой сложности. HTML5, CSS3, БЭМ, АДАПТИВНОСТЬ, FLEXBOX, GRID
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👉 Коротко обо мне
Мне зовут Ашот. Живу в Армении в городе Ереван. Люблю музыку особенно The Beatles и Nirvana. Люблю поэкспериментировать.
Портфолио
- Global Beatles Day7 просмотров
- Take Me7 просмотров
- Go Corona7 просмотров
- Дизайн игрового сайта16 просмотров
- Сайт услуг10 просмотров
- Дизайн магазина одежды12 просмотров
- Minimo8 просмотров