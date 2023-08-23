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Связь

готов приступить уже

﻿всегда довожу дело до конца

﻿не беру предоплату

﻿всегда на связи

👉 Коротко обо мне

Мне зовут Ашот. Живу в Армении в городе Ереван. Люблю музыку особенно The Beatles и Nirvana. Люблю поэкспериментировать.