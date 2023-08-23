ashot2197

Ашот Атоян ashot2197

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Удобные сайты для вас и ваших близких. Верстка сайта любой сложности. HTML5, CSS3, БЭМ, АДАПТИВНОСТЬ, FLEXBOX, GRID

👉 Моя цель - представить лучшую услугу на ринке.

Работая со мной вы экономите

  • Деньги - качественно разрабатываю адаптивные верстку по макету для ПК что и сэкономит Ваш бюджет.
  • Время - минимум вопросов максимум результата
Гарантия на верстку - течение недели передачи архива с файлами я БЕСПЛАТНО и сразу исправлю пропущенные ошибки

Связь

  • E-mail - [email protected]
  • Телеграм - @AshotAtoyan
  • Телефон - +(374) 98-76-36-82 (WhatsApp/Viber)
Ответственность

﻿готов приступить уже

﻿всегда довожу дело до конца

﻿не беру предоплату

﻿всегда на связи

👉 Коротко обо мне

Мне зовут Ашот. Живу в Армении в городе Ереван. Люблю музыку особенно The Beatles и Nirvana. Люблю поэкспериментировать.

Портфолио