asiasolinas

юрист, переводчик итальянского языка

Образование:

1. Università degli Studi di Sassari (Университет города Сассари, Италия)

Mediazione linguistica e culturale (L-12) (Языковое и культурное посредничество; языки- русский, английский, итальянский)

2. языковая школа " The Tube London School"

английский язык, английский язык

3. Московский Государственный Университет Приборостроения и Информатики(МГУПИ)

управление и право, юрист

4. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Воскресенский колледж»

экономика, бухгалтерский учет и контроль, бухгалтер

Опыт работы:

1.2004-2012 юрисконсульт (Россия)

2. 2012- по настоящее время фриланс (юриспруденция, переводы с итальянского) (Италия)

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