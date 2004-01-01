asiasolinas

юрист, переводчик итальянского языка
Образование:
1. Università degli Studi di Sassari (Университет города Сассари, Италия)
Mediazione linguistica e culturale (L-12) (Языковое и культурное посредничество; языки- русский, английский, итальянский)
2. языковая школа " The Tube London School"
английский язык, английский язык
3. Московский Государственный Университет Приборостроения и Информатики(МГУПИ)
управление и право, юрист
4. Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Воскресенский колледж»
экономика, бухгалтерский учет и контроль, бухгалтер
Опыт работы:
1.2004-2012 юрисконсульт (Россия)
2. 2012- по настоящее время фриланс (юриспруденция, переводы с итальянского) (Италия)
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
4 года назад
Хороший фитбек - рекомендую!
Ответный отзыв
Спасибо большое! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!