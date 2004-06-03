Тот человек, которого ты так долго искал

Рада знакомству, меня зовут Анастасия

Сколько времени вы тратите для того, что бы найти того, кто ответственно отнесётся к выполнению поставленной вами задачи и предоставит вам качественный результат, ещё и за короткие сроки? А ведь ваше время слишком драгоценное что бы тратить его на долгие поиски.

Но спешу вас обрадовать, я готова предоставить вам всё то что вы ищите и даже больше. У меня вы гарантировано получите качество текстов, которое не найдёте ни у кого другого. Перевожу тексты с разных языков, при этом не теряя смысловую часть и орфографическую.

У вас наверняка возник вопрос, чем мой подход отличается от других. Всё просто, уже давно моя душа лежит к написанию текстов, а вы думаю прекрасно понимаете, что когда человек занимается любимым делом, ему нету равных. Несколько лет я придумывала тексты, писала их, и сохраняла для себя, тем самым набив руку. Я творческий человек, всегда стремлюсь научиться чего то нового и продвинуться в том деле, которое мне по душе.

Проходила так же курсы по web-райту, где набралась опыта и подчеркнула для себя какие то моменты по работе с текстами.

Всё ещё думаешь над тем, кого выбрать для выполнения предоставленной тобой работы, тратя своё драгоценное время на сомнения ? А может, рискнуть, что бы потом восхищаться результатом?

Я тебя не подведу.