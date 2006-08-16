Если я преобрету магазин с мгновенной доставкой: http://dshoppro.darkweb.ru/ то кто может сделать из него следующее: http://www.webseti.com/aaaa.jpg Тоесть будет два независимых друг от друга раздела, один "Шаблоны", второй "Cкрипты". Размещение товаров на главной странице должно быть как показано тут: ...
- $50Прочее7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужен человек который хорошо знает скрипт Shop-Script У меня имеется последняя версия Shop-Script Premium, мне нужно сделать к нему модуль который позволит совершать покупки товаров в онлайн с мгновенной доставкой товара не используя карзины и регистрации, нпример как это ...Прочее2 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $15
Нужен человек который знает и легко орентируется в системе шаблонов SMARTY. У меня имеется скрипт система шаблона которого построена на Smarty, так вот нужно просто вставить обычный готовый шаблон в скрипт. (Дело в том, что я уже второй раз ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $15
Нужен человек который знает и легко орентируется в системе шаблонов SMARTY. У меня имеется скрипт система шаблона которого построена на Smarty, так вот нужно просто вставить обычный готовый шаблон в скрипт. Работа не большая! Высоких цен не предлогать!Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Коротко и ясно, нужен скрипт биржи рекламных мест типо как http://www.mestcom.ru/ или http://ipru.ru/ Отдам предпочтение наименьшей цене!Веб-программирование11 заявокЗакрыт17 лет назад
Смысл моего проекта следующий: Будет куплен выделенный сервер. На сервере будут лежать файлы от 100MB до 1500MB (каждый), каждый из них в своей закрытой деректории, для доступа к которой нужно будет оплатить энную сумму денег, после чего скрипт должен ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт17 лет назад