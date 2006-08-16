askgrupp

Aleksei Komoshilov askgrupp

 
NaN лет
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Доработка магазина.

    $50

    Если я преобрету магазин с мгновенной доставкой: http://dshoppro.darkweb.ru/ то кто может сделать из него следующее: http://www.webseti.com/aaaa.jpg Тоесть будет два независимых друг от друга раздела, один "Шаблоны", второй "Cкрипты". Размещение товаров на главной странице должно быть как показано тут: ...

    Прочее7 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно сделать модуль к Shop-Script

    $50

    Нужен человек который хорошо знает скрипт Shop-Script У меня имеется последняя версия Shop-Script Premium, мне нужно сделать к нему модуль который позволит совершать покупки товаров в онлайн с мгновенной доставкой товара не используя карзины и регистрации, нпример как это ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно внедрить готовый шаблон в скрипт.

    $15

    Нужен человек который знает и легко орентируется в системе шаблонов SMARTY. У меня имеется скрипт система шаблона которого построена на Smarty, так вот нужно просто вставить обычный готовый шаблон в скрипт. (Дело в том, что я уже второй раз ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно вставить готовый шаблон в скрипт

    $15

    Нужен человек который знает и легко орентируется в системе шаблонов SMARTY. У меня имеется скрипт система шаблона которого построена на Smarty, так вот нужно просто вставить обычный готовый шаблон в скрипт. Работа не большая! Высоких цен не предлогать!

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Онлайн магазин для продажи файлов.

    Смысл моего проекта следующий: Будет куплен выделенный сервер. На сервере будут лежать файлы от 100MB до 1500MB (каждый), каждый из них в своей закрытой деректории, для доступа к которой нужно будет оплатить энную сумму денег, после чего скрипт должен ...

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    17 лет назад