asselduarg

Копирайтинг, редактура, корректура текстов
Опыт работы с текстом — 7 лет.
Что я делаю?
— Пишу уникальные тексты на русском языке, редактирую и корректирую готовые.
Почему вы можете доверять мне свои тексты?
— Делаю задачи в срок, прислушиваюсь к обратной связи. Перед тем, как взяться за вашу работу — изучу сферу, терминологию и специфику. Буду задавать вопросы, чтобы сделать текст уникальным и интересным.
Что в моем портфолио?
— Тексты на темы: HR, коучинг, медицина, БАДы, киберспорт, технологии.
Писала тексты и для женского глянца, и для научных журналов.