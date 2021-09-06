asselduarg

Копирайтинг, редактура, корректура текстов

Опыт работы с текстом — 7 лет.

Что я делаю?

— Пишу уникальные тексты на русском языке, редактирую и корректирую готовые.

Почему вы можете доверять мне свои тексты?

— Делаю задачи в срок, прислушиваюсь к обратной связи. Перед тем, как взяться за вашу работу — изучу сферу, терминологию и специфику. Буду задавать вопросы, чтобы сделать текст уникальным и интересным.

Что в моем портфолио?

— Тексты на темы: HR, коучинг, медицина, БАДы, киберспорт, технологии.

Писала тексты и для женского глянца, и для научных журналов.