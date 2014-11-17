Персональный ассистент / Управление проектами

Июнь 2011 – по Сентябрь 2012. г. Москва

(Комплексное снабжение горнодобывающих и горнообогатительных предприятий РФ)

Менеджер по снабжению и сбыту железорудного дивизиона

· поиск и налаживание контактов с клиентами (ЗАО «Северсталь-Ресурс» àОАО «Олкон», ОАО «Карельский Окатыш», УК Металлоинвест à, ОАО "Лебединский ГОК", ОАО «Михайловский ГОК», НЛМК àОАО «Стойленский ГОК»

· выявление потребностей в закупке оборудования и запасных частей, получение заявок

· проработка запросов по закупке: поиск оптимальных поставщиков или аналогов – российских или зарубежных, построение

логистической цепочки, формирование коммерческих предложений

· закупка и поставка необходимой продукции

· слежение за дебиторской задолженностью, формирование БДДС

· анализ инвестиционных планов клиентов

Июнь 2010 – Июнь 2011. г. Москва

(Комплексное снабжение горнодобывающих и горнообогатительных предприятий РФ)

Секретарь-референт/Ассистент директора – штат 40 человек

· делопроизводство: вход./исход. корреспонденция, распределение звонков и писем по исполнителям, информации по

базе данных, оформление деловой переписки и коммерческих предложений

· работа с оргтехникой (принтер, факс, сканер, ксерокс)

· поиск и анализ информации

· офис-менеджмент: заказ канцтоваров, взаимодействие с техническими службами офиса, с системным администратором по

вопросам покупки техники и установки программ

· отслеживание праздничных дат и организация поздравлений сотрудников офиса и клиентов (электронные открытки в Photoshop, работа с типографиями по выпуску тиражей календарей, визиток и открыток)

· организация командировок сотрудников: планирование максимально удобного маршрута, оптимизация затрат на поездку,

бронирование билетов, гостиниц, услуг, оформление виз и командировочных

документов

Причина смены места работы: повышение до должности менеджера по снабжению и сбыту

Языки: французский (продвинут.), английский (разг.), немецкий (разг.)

Компьютер: опытный пользователь Microsoft Office, Open Office, Internet