assprojekt

Вера assprojekt

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Персональный ассистент / Управление проектами

Июнь 2011 – по Сентябрь 2012.  г. Москва

(Комплексное снабжение горнодобывающих и горнообогатительных предприятий РФ)

Менеджер по снабжению и сбыту железорудного дивизиона

·                     поиск и налаживание контактов с клиентами (ЗАО «Северсталь-Ресурс» àОАО «Олкон», ОАО «Карельский Окатыш», УК Металлоинвест à, ОАО "Лебединский ГОК", ОАО «Михайловский ГОК», НЛМК àОАО «Стойленский ГОК»

·         выявление потребностей в закупке оборудования и запасных частей, получение заявок

·         проработка запросов по закупке: поиск оптимальных поставщиков или аналогов – российских или зарубежных, построение

логистической цепочки, формирование коммерческих предложений

·         закупка и поставка необходимой продукции

·         слежение за дебиторской задолженностью, формирование БДДС

  ·       анализ инвестиционных планов клиентов

  Июнь 2010 – Июнь 2011.  г. Москва

(Комплексное снабжение горнодобывающих и горнообогатительных предприятий РФ)

Секретарь-референт/Ассистент директора – штат 40 человек

·         делопроизводство: вход./исход. корреспонденция, распределение звонков и писем по исполнителям, информации по

базе данных, оформление деловой переписки и коммерческих предложений

·         работа с оргтехникой (принтер, факс, сканер, ксерокс)

·         поиск и анализ информации

·         офис-менеджмент: заказ канцтоваров, взаимодействие с техническими службами офиса, с системным администратором по

вопросам покупки техники и установки программ

·         отслеживание праздничных дат и организация поздравлений сотрудников офиса и клиентов (электронные открытки в Photoshop, работа с типографиями по выпуску тиражей календарей, визиток и открыток)

·         организация командировок сотрудников: планирование максимально удобного маршрута, оптимизация затрат на поездку,

бронирование билетов, гостиниц, услуг, оформление виз и командировочных

документов

Причина смены места работы: повышение до должности менеджера по снабжению и сбыту

Языки: французский (продвинут.), английский (разг.), немецкий (разг.)

Компьютер: опытный пользователь Microsoft Office, Open Office, Internet

Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от $50от 1 дня
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