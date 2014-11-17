Июнь 2011 – по Сентябрь 2012. г. Москва
(Комплексное снабжение горнодобывающих и горнообогатительных предприятий РФ)
Менеджер по снабжению и сбыту железорудного дивизиона
· поиск и налаживание контактов с клиентами (ЗАО «Северсталь-Ресурс» àОАО «Олкон», ОАО «Карельский Окатыш», УК Металлоинвест à, ОАО "Лебединский ГОК", ОАО «Михайловский ГОК», НЛМК àОАО «Стойленский ГОК»
· выявление потребностей в закупке оборудования и запасных частей, получение заявок
· проработка запросов по закупке: поиск оптимальных поставщиков или аналогов – российских или зарубежных, построение
логистической цепочки, формирование коммерческих предложений
· закупка и поставка необходимой продукции
· слежение за дебиторской задолженностью, формирование БДДС
· анализ инвестиционных планов клиентов
Июнь 2010 – Июнь 2011. г. Москва
(Комплексное снабжение горнодобывающих и горнообогатительных предприятий РФ)
Секретарь-референт/Ассистент директора – штат 40 человек
· делопроизводство: вход./исход. корреспонденция, распределение звонков и писем по исполнителям, информации по
базе данных, оформление деловой переписки и коммерческих предложений
· работа с оргтехникой (принтер, факс, сканер, ксерокс)
· поиск и анализ информации
· офис-менеджмент: заказ канцтоваров, взаимодействие с техническими службами офиса, с системным администратором по
вопросам покупки техники и установки программ
· отслеживание праздничных дат и организация поздравлений сотрудников офиса и клиентов (электронные открытки в Photoshop, работа с типографиями по выпуску тиражей календарей, визиток и открыток)
· организация командировок сотрудников: планирование максимально удобного маршрута, оптимизация затрат на поездку,
бронирование билетов, гостиниц, услуг, оформление виз и командировочных
документов
Причина смены места работы: повышение до должности менеджера по снабжению и сбыту
Языки: французский (продвинут.), английский (разг.), немецкий (разг.)
Компьютер: опытный пользователь Microsoft Office, Open Office, Internet