Необходио составить 1 000 уникальных заголовков (3-5 слов) и столько же уникальных описаний (2-3 предложения не более), меняя слова местами, заменяя их синонимами. Ключевые слова и более подробное тех. задание вышлю.

Оплата 1 000 руб.

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