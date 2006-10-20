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Елена asvideo

 
40 лет
19 лет на фриланс-бирже
Был
18 лет назад

Необходио составить 1 000 уникальных заголовков (3-5 слов) и столько же уникальных описаний (2-3 предложения не более), меняя слова местами, заменяя их синонимами. Ключевые слова и более подробное тех. задание вышлю.

Оплата 1 000 руб.

телефон: 8-926-225-02-65 Елена

e-mail: [email protected]

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