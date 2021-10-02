asweek

Данила asweek

 
32 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Мобильные приложения под android

Можете посмотреть видео обо мне) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1PKqttfFvyI

Вот резюме - https://taganrog.hh.ru/resume/b55181d1ff0211382a0039ed1f586a4f4f7353

Использую лучшие практики в области разработки Android! ☺ Работаю на результат! 

Зачем Вам мобильное приложение? 

+ решение проблемы;

+ повышение продаж; 

+ привлечение клиентов; 

+ мобильное приложение скачивает ЦА. Рассылка push сообщения об акции или скидки! 

+ повышение лояльности. Добавив задание "Сделай репост товара в соц. сеть за 10 бонусов!". Давая клиенту бонусы, повышаете желание сделать покупку! 

+ связка мобильно приложение + сайт! 

И это не все причины! Если интересно, пишите расскажу Вам больше!)

Мобильные приложения
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$9/час
от $72от 1 дня
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