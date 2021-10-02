Мобильные приложения под android

Можете посмотреть видео обо мне)

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1PKqttfFvyI

Вот резюме - https://taganrog.hh.ru/resume/b55181d1ff0211382a0039ed1f586a4f4f7353

Использую лучшие практики в области разработки Android! ☺ Работаю на результат!

Зачем Вам мобильное приложение?

+ решение проблемы;

+ повышение продаж;

+ привлечение клиентов;

+ мобильное приложение скачивает ЦА. Рассылка push сообщения об акции или скидки!

+ повышение лояльности. Добавив задание "Сделай репост товара в соц. сеть за 10 бонусов!". Давая клиенту бонусы, повышаете желание сделать покупку!

+ связка мобильно приложение + сайт!

И это не все причины! Если интересно, пишите расскажу Вам больше!)