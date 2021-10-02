Мобильные приложения под android
Можете посмотреть видео обо мне)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=1PKqttfFvyI
Вот резюме - https://taganrog.hh.ru/resume/b55181d1ff0211382a0039ed1f586a4f4f7353
Использую лучшие практики в области разработки Android! ☺ Работаю на результат!
Зачем Вам мобильное приложение?
+ решение проблемы;
+ повышение продаж;
+ привлечение клиентов;
+ мобильное приложение скачивает ЦА. Рассылка push сообщения об акции или скидки!
+ повышение лояльности. Добавив задание "Сделай репост товара в соц. сеть за 10 бонусов!". Давая клиенту бонусы, повышаете желание сделать покупку!
+ связка мобильно приложение + сайт!
И это не все причины! Если интересно, пишите расскажу Вам больше!)
Действие аккаунта приостановлено!
Мобильные приложения
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