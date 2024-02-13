Имею высшее образование по специальности "Прикладная информатика в экономике". Люблю работать над проектами разных масштабов. Исполнительна. ответственна. В меру креативна) Прекрасно владею Excel, текстовыми редакторами, системами электронного тестирования. Имею опыт разработки и тестирования программного обеспечения. Есть опыт контент менеджмента. Имею опыт технического писателя: составления технических заданий, актов ввода ИС в эксплуатацию, инструкций пользователей и т.п.