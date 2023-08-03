atabegov

Атаджан Атабегов atabegov

 
25 летРоссия/Воронеж
год на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Вёрстка сайтов - с чистым, валидным, кроссбраузерным и масштабируемым кодом.

Вы попали по адресу, если вам нужно:

  • Высокое качество работы

  • Tочное соблюдение сроков

  • Быстрое внесение изменений

  • Поддержка

  • Консультация

  • Адекватная цена ( обсуждается индивидуально для каждого проекта )

Навыки и знания:

  • html / css ( кроссбраузернось, валидность, семантика )

  • js / jQuery

  • gulp

  • sass / scss

  • git

  • различные библиотеки и плагины

Связь:

HTMLCSSjQuerySCSSSASSGulp