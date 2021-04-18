atangaraev

ИТ-специалист с опытом работы трех лет
ИТ - специалист занимаюсь настройкой, совершенствованием и поддержкой ИТ-инфраструктуры различных компаний, включая оборудование, периферию, программное обеспечение и сетевые подключения.
По конкретнее занимаюсь:
- установкой и поддержкой различных ОС и серверного программного обеспечения.
- работаю с сетевыми протоколами и компьютерными сетями
- Знание аппаратной части РС и возможность диагностики и устранения неполадок.
- Опыт работы с удаленными пользователями.
- Знание аппаратную часть компьютерной техники и периферийного оборудования.
- Занимаюсь настройкой ip-телефонии Asterisk,PBX,Yeastar