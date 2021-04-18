atangaraev

Станислав Атангараев atangaraev

 
25 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
ИТ-специалист с опытом работы трех лет

ИТ - специалист занимаюсь настройкой, совершенствованием и поддержкой ИТ-инфраструктуры различных компаний, включая оборудование, периферию, программное обеспечение и сетевые подключения.

По конкретнее занимаюсь:

  • установкой и поддержкой различных ОС и серверного программного обеспечения.
  • работаю с сетевыми протоколами и компьютерными сетями
  • Знание аппаратной части РС и возможность диагностики и устранения неполадок.
  • Опыт работы с удаленными пользователями.
  • Знание аппаратную часть компьютерной техники и периферийного оборудования.
  • Занимаюсь настройкой ip-телефонии Asterisk,PBX,Yeastar