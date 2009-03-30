Нужен скрипт-граббер wordStat Яндекса. Указывайте сроки и бюджет.
- Веб-программирование9 заявокЗакрыт15 лет назад
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Продвижение сайта http://www.atc-spb.ru в тор100 (top50) в Яндексе, оплата по факту Ключевые слова мини АТС мини АТС Panasonic Сейчас сайт на 5-ой позиции по запросу "мини ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется ручной прогон и регистрация сайта по белым каталогам. Адрес сайта http://www.atc-spb.ru Пишите плиз на почту qwert17#pop3.ru, указывайте количество каталогов в базе, сроки и цену.Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $50
Разработать web-прилжение (Perl, PHP) робота-парсера. Основные функции: - автоматический обход сайтов по доменным зонам; - определение текста в тегах TITLE и H1; - выделение текста на странице; - ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт16 лет назад
Поднять тИЦ сайта через каталоги или иным способом, который предложите Адрес сайта http://atc-spb.ru Пишите на мылоПоисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт16 лет назад
Н сайте http://www.atc-spb.ru установлен интернет-магазин, разработчик Bornet.ru. CMS магазина позволяет редактировать только один тег TITLE, этот тег прописывается на все страницы сайта www.atc-spb.ru. С точки зрения проведения ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад