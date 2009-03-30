atcspb

Atcspb atcspb

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Мини АТС

Программирование мини АТС Panasonic

  • Продвижение в top100, top50

    $50

    Продвижение сайта http://www.atc-spb.ru в тор100 (top50) в Яндексе, оплата по факту Ключевые слова мини АТС мини АТС Panasonic Сейчас сайт на 5-ой позиции по запросу "мини ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Прогон сайта по каталогам

    Требуется ручной прогон и регистрация сайта по белым каталогам. Адрес сайта http://www.atc-spb.ru Пишите плиз на почту qwert17#pop3.ru, указывайте количество каталогов в базе, сроки и цену.

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Робот-парсер веб-страниц

    $50

    Разработать web-прилжение (Perl, PHP) робота-парсера. Основные функции: - автоматический обход сайтов по доменным зонам; - определение текста в тегах TITLE и H1; - выделение текста на странице; - ...

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Поднять тИЦ

    Поднять тИЦ сайта через каталоги или иным способом, который предложите Адрес сайта http://atc-spb.ru Пишите на мыло

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Title

    Н сайте http://www.atc-spb.ru установлен интернет-магазин, разработчик Bornet.ru. CMS магазина позволяет редактировать только один тег TITLE, этот тег прописывается на все страницы сайта www.atc-spb.ru. С точки зрения проведения ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    16 лет назад