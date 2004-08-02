atiederire

Илья atiederire

 
19 летУкраина/Одесса
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Верстка сайтов на HTML&CSS

Технологии:

  • HTML5
  • CSS3
  • SCSS/SASS
  • Flexbox
  • БЭМ.
Преимущества:

Выбирая меня в качестве исполнителя, вы экономите деньги и получаете качественную верстку на основе вашего макета.

Род занятий:

  • Адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка
  • Верстаю из PSD, Figma.
  • Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
  • CSS3 анимация сайтов.
Качества:

  • Приступаю к работе сразу
  • Выполняю работу в срок
  • Всегда довожу дело до конца
  • Всегда держу связь
  • Работаю без предоплаты
  • В течение недели после сдачи проекта исправлю ошибки и внесу корректировки

Связь со мной:

Telegram - @atiederire

E-mail - [email protected]

Верстка сайтаHTMLCSSFigma
Портфолио