Верстка сайтов на HTML&CSS

Технологии:

HTML5

CSS3

SCSS/SASS

Flexbox

БЭМ.

Преимущества:

Выбирая меня в качестве исполнителя, вы экономите деньги и получаете качественную верстку на основе вашего макета.

Род занятий:

Адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка

Верстаю из PSD, Figma.

Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

CSS3 анимация сайтов.

Качества:

Приступаю к работе сразу

Выполняю работу в срок

Всегда довожу дело до конца

Всегда держу связь

Работаю без предоплаты

В течение недели после сдачи проекта исправлю ошибки и внесу корректировки

Связь со мной:

Telegram - @atiederire

E-mail - [email protected]