Верстка сайтов на HTML&CSS
Технологии:
- HTML5
- CSS3
- SCSS/SASS
- Flexbox
- БЭМ.
Выбирая меня в качестве исполнителя, вы экономите деньги и получаете качественную верстку на основе вашего макета.
Род занятий:
- Адаптивная, кроссбраузерная, валидная верстка
- Верстаю из PSD, Figma.
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3 анимация сайтов.
- Приступаю к работе сразу
- Выполняю работу в срок
- Всегда довожу дело до конца
- Всегда держу связь
- Работаю без предоплаты
- В течение недели после сдачи проекта исправлю ошибки и внесу корректировки
Связь со мной:
Telegram - @atiederire
E-mail - [email protected]
Портфолио
- Верстка лендинга на HTML, CSS66 просмотров