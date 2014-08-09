CMS OpenCart, WordPress, Joomla.

Компания Атилог, уже более 5-ти лет предоставляет услуги в сфере ИТ.

Мы работаем с известными CMS, такими как OpenCart, WordPress, Joomla.

Разрабатываем сайты с нуля на PHP, Ruby, Java.

Предпочитаем работу с лендингами и Интернет магазинами.

При необходимости мы можем разработать дизайн сайта и выполнить другие работы с сфере разработки и интернет коммерции.