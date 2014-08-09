atilog41

Данил atilog41

 
32 годаУкраина/Харьков
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
CMS OpenCart, WordPress, Joomla.

Компания Атилог, уже более 5-ти лет предоставляет услуги в сфере ИТ.

Мы работаем с известными CMS, такими как OpenCart, WordPress, Joomla.

Разрабатываем сайты с нуля на PHP, Ruby, Java.

Предпочитаем работу с лендингами и Интернет магазинами.

При необходимости мы можем разработать дизайн сайта и выполнить другие работы с сфере разработки и интернет коммерции.

PHPWordPressOpenCartДизайн сайтаJoomlaJavaRuby
Портфолио
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Отзывы заказчиков
Stilar
Эрик 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
9 баллов
9 лет назад
Верстка макета (под шаблон движка simpla)
Сделали заметно больше, чем изначально планировали. Но и срок удлинили в связи с этим. Исполнитель молодец: если что не знает - быстро учится. Благодарю Данила за отзывчивость на хотелки клиента и оперативность необходимых правок.
Ответственный понимающий заказчик. Хорошо сработались, с удовольствием будем будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$6/час
от $30от 2 часов
#1143
Интернет-магазины
нет отзывов
$6/час
от $100от 2 дней
#524
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$6/час
от $50от 1 дня
#800
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$6/час
от $100от 2 дней
#817