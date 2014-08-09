CMS OpenCart, WordPress, Joomla.
Компания Атилог, уже более 5-ти лет предоставляет услуги в сфере ИТ.
Мы работаем с известными CMS, такими как OpenCart, WordPress, Joomla.
Разрабатываем сайты с нуля на PHP, Ruby, Java.
Предпочитаем работу с лендингами и Интернет магазинами.
При необходимости мы можем разработать дизайн сайта и выполнить другие работы с сфере разработки и интернет коммерции.
Портфолио
- Life in motion154 просмотра
- Скрипт для подсчета стоимости материалов133 просмотра
- Верстка лендинга170 просмотров
- Адаптивная верстка на Simpla215 просмотров
- Верстка сайта на wordpress158 просмотров
- Landing page для уроков по соблазнению137 просмотров
- Сайт-каталог свадебных платьев118 просмотров
- Интернет-магазин "Аквамакс"136 просмотров
- Интернет-магазин бытовой техники "Оптовик"143 просмотра
- Landing page для сайта "Удачный помошник"147 просмотров
- Landing page для сайта по продаже камня308 просмотров
- Landing page для сайта по массажу819 просмотров
Отзывы заказчиков
$50
9 баллов
9 лет назад
Сделали заметно больше, чем изначально планировали. Но и срок удлинили в связи с этим. Исполнитель молодец: если что не знает - быстро учится. Благодарю Данила за отзывчивость на хотелки клиента и оперативность необходимых правок.
Ответный отзыв
Ответственный понимающий заказчик. Хорошо сработались, с удовольствием будем будем сотрудничать дальше.
HTML-верстка
1 отзыв
$6/час
от $30от 2 часов
#1143
Интернет-магазины
нет отзывов
$6/час
от $100от 2 дней
#524
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$6/час
от $50от 1 дня
#800
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$6/час
от $100от 2 дней
#817